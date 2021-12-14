РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу Лихачёвым

РФС продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом сообщается на сайте организации.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца 2023 года.

Лихачёв возглавляет сборную России с 2010 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата мира, четыре Межконтинентальных кубка и пять раз первенствовала в Евролиге.