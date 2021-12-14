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РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу Лихачёвым

Специалист возглавляет сборную с 2010 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата мира.

14 декабря, 10:53
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

РФС продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом сообщается на сайте организации.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца 2023 года.

Лихачёв возглавляет сборную России с 2010 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата мира, четыре Межконтинентальных кубка и пять раз первенствовала в Евролиге.

Сборная России по пляжному футболу четвёртый раз выиграла Межконтинентальный кубок

Сборная России по пляжному футболу четвёртый раз выиграла Межконтинентальный кубок

В минувшем сезоне сборная России победила на домашнем чемпионате мира и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре. На церемонии Beach Soccer Stars Лихачёва признали лучшим тренером года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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