РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу Лихачёвым
Специалист возглавляет сборную с 2010 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата мира.
Фото © РФС
РФС продлил контракт с главным тренером мужской сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом сообщается на сайте организации.
Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до конца 2023 года.
Лихачёв возглавляет сборную России с 2010 года. Под его руководством команда выиграла три чемпионата мира, четыре Межконтинентальных кубка и пять раз первенствовала в Евролиге.
В минувшем сезоне сборная России победила на домашнем чемпионате мира и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре. На церемонии Beach Soccer Stars Лихачёва признали лучшим тренером года.
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