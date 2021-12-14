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Российский чемпион Европы по вольной борьбе Байцаев перешёл в сборную Венгрии

По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, у спортсмена не было шансов пробиться в нашу национальную команду.

14 декабря, 11:16
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство с российского на венгерское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Байцаев выступает в весовой категории до 125 кг. В этом году на чемпионате России в Улан-Удэ 31-летний спортсмен выбыл в первом круге.

"Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил, перешёл в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу", — заявил Мамиашвили.

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Ранее Байцаев выступал в весовых категориях до 96 и 97 кг. На чемпионатах Европы он завоевал три медали, в 2018 году выиграв золото.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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