Российский чемпион Европы по вольной борьбе Байцаев перешёл в сборную Венгрии

Чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство с российского на венгерское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Байцаев выступает в весовой категории до 125 кг. В этом году на чемпионате России в Улан-Удэ 31-летний спортсмен выбыл в первом круге.

"Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил, перешёл в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу", — заявил Мамиашвили.