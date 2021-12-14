Зеленский: С начала конфликта в Донбассе погибло 15 тысяч человек
По его словам, полтора миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами.
Донецкая область. Разрушенная артобстрелами школа в посёлке Зайцево. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тысяч граждан. Такую статистику он привёл в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовано на сайте офиса главы Незалежной.
"За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами", — сказал лидер Незалежной.
По словам президента Украины, государство готово сделать шаги, необходимые для установления в Донбассе долговременного мира. При этом Зеленский решил не перечислять "все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас", дабы не превращать интервью в "толстую книгу".
Ранее Лайф сообщал, что полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.
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