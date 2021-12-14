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Зеленский: С начала конфликта в Донбассе погибло 15 тысяч человек

По его словам, полтора миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами.

14 декабря, 11:16
<p><em style="font-style: italic;">Донецкая область. Разрушенная артобстрелами школа в посёлке Зайцево. </em>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко </p>

Донецкая область. Разрушенная артобстрелами школа в посёлке Зайцево. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тысяч граждан. Такую статистику он привёл в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовано на сайте офиса главы Незалежной.

"За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами", — сказал лидер Незалежной.

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По словам президента Украины, государство готово сделать шаги, необходимые для установления в Донбассе долговременного мира. При этом Зеленский решил не перечислять "все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас", дабы не превращать интервью в "толстую книгу".

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Ранее Лайф сообщал, что полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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