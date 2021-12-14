Зеленский: С начала конфликта в Донбассе погибло 15 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна за годы конфликта в Донбассе потеряла 15 тысяч граждан. Такую статистику он привёл в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовано на сайте офиса главы Незалежной.

"За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами", — сказал лидер Незалежной.

По словам президента Украины, государство готово сделать шаги, необходимые для установления в Донбассе долговременного мира. При этом Зеленский решил не перечислять "все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас", дабы не превращать интервью в "толстую книгу".