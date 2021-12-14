Сябитова посоветовала не выбирать "красивую" дату для свадьбы

Не следует ориентироваться на магию чисел при выборе даты регистрации брака, посоветовала телеведущая Роза Сябитова в эфире "Говорит Москва". Увлечение такими вещами свидетельствует о незрелости молодожёнов. Они воспринимают брак как красивую сказку, а не ежедневный труд.

По словам телеведущей, статистика показывает, что семейная лодка может легко разбиться о быт независимо от того, в какой день пара решила оформить отношения. Поэтому лучше задуматься о более практичных делах — например, на какие деньги семья будет существовать.

"Я помню 08.08.08 — тогда в загсах было большое количество заявок. Но, как показывает статистика разводов, не помогла эта цифра. Не знаю, кто сориентировал этих бедных молодожёнов на эту дату, потому что у нас и так поколение достаточно инфантильное молодёжи, которое считает, что деньги с небес будут посланы, в браке ничего делать не нужно, оно как-то само срастётся. Я не рекомендую основываться на цифрах, я рекомендую основываться на фактах", — пояснила Сябитова.

К слову, около 20% бракосочетаний в Москве в этом году прошли в "красивые" даты. Так, 21 августа в городе зарегистрировали свои отношения 3700 пар. Молодожёны верят в то, что "зеркальные" даты принесут им счастье.