Опрос: Более 50% россиян считают украинцев братским народом

Более 50% опрошенных россиян считают украинцев братским народом, а 30% говорят о нейтральном отношении к ним, причём за событиями на Украине следит только каждый пятый гражданин РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57–62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали своё отношение как нейтральное (42–62% среди молодёжи)", — говорится в сообщении.

Так, отвечая на вопрос, кем является Украина для России, 29% респондентов называли её братской страной, а 26% — страной-соседом. Некоторые опрошенные считают Украину дружественным государством, а другие — источником угрозы для России. Небольшое количество россиян полагают, что Украина — враждебная страна или конкурент, а некоторые даже считают её стратегическим партнёром.

Отмечается, что каждый пятый россиянин следит за событиями на Украине, некоторые из них наблюдают внимательно. Не следят за ситуацией чуть больше трети респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 10 декабря. В нём приняло участие 1600 респондентов.