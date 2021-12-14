Певица Нюша родила второго ребёнка

Напомним, певица Нюша (Анна Шурочкина) родилась в 1990 году в Москве. Девушка росла в семье музыкантов и впервые оказалась в звукозаписывающей студии в пять лет, где спела "Песенку большой медведицы". Первую "настоящую" песню Нюша записала уже через три года, а её первый сингл "Вою на луну" вышел в начале 2009 года. Далее о биографии Нюши читайте на сайте uznayvse.ru.