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Певица Нюша родила второго ребёнка

Последние месяцы беременности артистка провела в Объединённых Арабских Эмиратах.

14 декабря, 10:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nyusha_nyusha</a></p>

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Российская певица Нюша стала мамой, эту информацию подтвердила Лайфу PR-агент певицы Анастасия Драпеко. Пиар-менеджер артистки уточнила, что сейчас у молодой мамы хорошее самочувствие.

"Чувствует себя хорошо", — сообщила она.

А ранее Лайф рассказывал, что Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе. Певица активно скрывала от подписчиков свой живот долгое время.

"Необыкновенное состояние": Поклонники Нюши заподозрили, что она носит двойню

"Необыкновенное состояние": Поклонники Нюши заподозрили, что она носит двойню

Напомним, певица Нюша (Анна Шурочкина) родилась в 1990 году в Москве. Девушка росла в семье музыкантов и впервые оказалась в звукозаписывающей студии в пять лет, где спела "Песенку большой медведицы". Первую "настоящую" песню Нюша записала уже через три года, а её первый сингл "Вою на луну" вышел в начале 2009 года. Далее о биографии Нюши читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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