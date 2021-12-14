Певица Нюша родила второго ребёнка
Последние месяцы беременности артистка провела в Объединённых Арабских Эмиратах.
Фото © Instagram / nyusha_nyusha
Российская певица Нюша стала мамой, эту информацию подтвердила Лайфу PR-агент певицы Анастасия Драпеко. Пиар-менеджер артистки уточнила, что сейчас у молодой мамы хорошее самочувствие.
"Чувствует себя хорошо", — сообщила она.
А ранее Лайф рассказывал, что Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе. Певица активно скрывала от подписчиков свой живот долгое время.
Напомним, певица Нюша (Анна Шурочкина) родилась в 1990 году в Москве. Девушка росла в семье музыкантов и впервые оказалась в звукозаписывающей студии в пять лет, где спела "Песенку большой медведицы". Первую "настоящую" песню Нюша записала уже через три года, а её первый сингл "Вою на луну" вышел в начале 2009 года. Далее о биографии Нюши читайте на сайте uznayvse.ru.
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