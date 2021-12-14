Политолог Войко счёл позитивным сигналом слова канцлера Австрии по "Северному потоку – 2"

Заявление нового канцлера Австрии Карла Нехаммера касательно "Северного потока – 2" является позитивным сигналом для России. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Войко.

По его словам, Вена продолжает придерживаться принципа разделения, отделяя политику и экономику друг от друга. Этому же курсу следовал и предшественник Нехаммера Себастьян Курц, отметил политолог.

"Здесь можно отметить продолжение линии Себастьяна Курца: попытка отделить политические вопросы и энергетику как действительно вопрос жизнеобеспечения. Здесь есть позитивный сигнал для российской стороны в том, что по-прежнему в Европейском союзе есть сторонники конструктива", — подчеркнул Войко.