Политолог Войко счёл позитивным сигналом слова канцлера Австрии по "Северному потоку – 2"
По мнению эксперта, Вена продолжает придерживаться прежней позиции, разделяя политику и экономику.
© ТАСС / dpa / Stefan Sauer
Заявление нового канцлера Австрии Карла Нехаммера касательно "Северного потока – 2" является позитивным сигналом для России. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доцент кафедры "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Войко.
По его словам, Вена продолжает придерживаться принципа разделения, отделяя политику и экономику друг от друга. Этому же курсу следовал и предшественник Нехаммера Себастьян Курц, отметил политолог.
"Здесь можно отметить продолжение линии Себастьяна Курца: попытка отделить политические вопросы и энергетику как действительно вопрос жизнеобеспечения. Здесь есть позитивный сигнал для российской стороны в том, что по-прежнему в Европейском союзе есть сторонники конструктива", — подчеркнул Войко.
При этом эксперт отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель также пыталась придерживаться такой позиции, но внутриполитическое и внешнеполитическое давление на неё было слишком большим. Поэтому её было сложно назвать двигателем российских интересов, добавил Войко.
Напомним, что новый австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что "Северный поток – 2" является европейским проектом, который не должен быть использован как средство давления на Москву.
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