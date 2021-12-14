Канцлер Австрии Нехаммер: "Северный поток – 2" не должен быть средством давления на Россию

Австрия продолжает поддерживать газопровод "Северный поток – 2" и ожидает его скорого запуска. Кроме того, в Вене считают, что этот проект не должен использоваться как средство давления на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом заявил новый австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Die Welt.

"Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока – 2" с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе... "Северный поток – 2" — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву", — отметил он.

Нехаммер подчеркнул, что газопровод отвечает интересам не только России, но и Германии, Австрии и других стран ЕС.