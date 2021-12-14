Стоимость газа в Европе взлетела до $1425 за тысячу кубометров

Стоимость природного газа в Европе взлетела на целых 5,3% и превысила отметку в $1400 долларов за 1 тысячу куб. м, тем самым приблизившись к ценовым показателям октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Отмечается, что стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент открытия торгов увеличилась до $1425 долларов за 1 тыс. куб. м, или 122,195 евро за МВт ч.