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Стоимость газа в Европе взлетела до $1425 за тысячу кубометров

Последний раз подобные показатели фиксировались полтора месяца назад.

14 декабря, 07:55

Фото © Pixabay

Стоимость природного газа в Европе взлетела на целых 5,3% и превысила отметку в $1400 долларов за 1 тысячу куб. м, тем самым приблизившись к ценовым показателям октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Отмечается, что стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на момент открытия торгов увеличилась до $1425 долларов за 1 тыс. куб. м, или 122,195 евро за МВт ч.

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Ранее Лайф писал о том, что газовые хранилища в западноевропейских странах заполнены на рекордно низком уровне. Цены на топливо из-за этого остаются высокими.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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