Число погибших в результате отравления в Саратовской области возросло до четырёх

В Саратовской области число людей, скончавшихся в результате отравления неизвестным веществом, возросло до четырёх. О гибели ещё двух человек — семилетнего мальчика и его 23-летней тёти — сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по области.

Ранее они были госпитализированы в реанимационное отделение, однако врачам не удалось их спасти. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.