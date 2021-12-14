Число погибших в результате отравления в Саратовской области возросло до четырёх
Двое людей были госпитализированы в реанимационное отделение, однако врачам не удалось их спасти.
Фото из реанимационного отделения © СУ СК РФ по Саратовской области
В Саратовской области число людей, скончавшихся в результате отравления неизвестным веществом, возросло до четырёх. О гибели ещё двух человек — семилетнего мальчика и его 23-летней тёти — сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по области.
Ранее они были госпитализированы в реанимационное отделение, однако врачам не удалось их спасти. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Напомним, информация о том, что в Саратовской области двое детей погибли в результате отравления, появилась 13 декабря. Как сообщало следствие, они жаловались на тошноту и рвоту, но, когда приехала бригада скорой помощи, медики смогли лишь констатировать смерть обоих детей.
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