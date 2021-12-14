Адвокат объяснил, почему сбежавшая с миллионами кассирша "Альфа-банка" может избежать тюрьмы

Кассирша Анна Григорьева, которая подозревается в хищении из отделения "Альфа-банка" в Ачинске 23 миллионов рублей, может избежать уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев в комментарии SHOT. По мнению эксперта, решающим фактором здесь стала явка с повинной, ведь сегодня утром подозреваемая сама пришла в полицию.

"Это смягчающее обстоятельство. Надо понимать, куда она дела деньги? Но в подобных случаях, как правило, это статья "Присвоение или растрата". Кассир — материально ответственное лицо. Если она похитила деньги, может грозить штраф (до одного млн рублей) либо лишение свободы до шести лет. Если она принесла деньги, то это будет расценено как деятельное раскаяние, в итоге может быть освобождение от уголовной ответственности", — заявил Почуев.