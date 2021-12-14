Адвокат объяснил, почему сбежавшая с миллионами кассирша "Альфа-банка" может избежать тюрьмы
По мнению Александра Почуева, решающим фактором здесь стала явка с повинной, ведь сегодня утром подозреваемая сама пришла в полицию.
Анна Григорьева © Instagram (сейчас её страничка уже заблокирована)
Кассирша Анна Григорьева, которая подозревается в хищении из отделения "Альфа-банка" в Ачинске 23 миллионов рублей, может избежать уголовной ответственности. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев в комментарии SHOT. По мнению эксперта, решающим фактором здесь стала явка с повинной, ведь сегодня утром подозреваемая сама пришла в полицию.
"Это смягчающее обстоятельство. Надо понимать, куда она дела деньги? Но в подобных случаях, как правило, это статья "Присвоение или растрата". Кассир — материально ответственное лицо. Если она похитила деньги, может грозить штраф (до одного млн рублей) либо лишение свободы до шести лет. Если она принесла деньги, то это будет расценено как деятельное раскаяние, в итоге может быть освобождение от уголовной ответственности", — заявил Почуев.
К слову, в настоящий момент неизвестно, принесла ли Григорьева украденные деньги в полицию.
Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее сегодня кассирша была задержана. Лайф писал, что она сама пришла в полицию.
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