Друзья 17-летнего подростка из Долгопрудного, который подозревается в убийстве бывшего оператора, в беседе с kp.ru рассказали, что не верят в его причастность к жестокой расправе. По версии следствия, парень вместе с 16-летним другом и 16-летней подругой расправились с 40-летним мужчиной на спортивной площадке.

Одна из подруг задержанного рассказала, что знакома с ним много лет и всё это время они живут в соседних дворах. Она охарактеризовала юношу как доброго и совсем не конфликтного, при этом отметила, что он даже никогда не дрался. Также другой товарищ подозреваемого предположил, что погибший мужчина мог и сам спровоцировать конфликт.

"Возможно, их спровоцировали. Может, этот Николай сам полез в драку, стал нападать на ребят, а они защищались. Мне никак не верится, что Саша (имя изменено), которого я знаю много лет, мог на кого-то напасть и убить", — рассказал мальчик.