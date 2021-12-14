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Отец подрывника из серпуховского монастыря рассказал, откуда у него взялось оружие

По словам родителя, пневматика, обнаруженная при обыске в его квартире и гараже, находится в свободной продаже.

14 декабря, 10:31
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Отец 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, в беседе с телеканалом "360" сообщил, что сын не увлекался оружием.

"Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся", — рассказал Андрей Струженков.

Знакомый отца подрывника из серпуховского монастыря назвал его фото с оружием фарсом

Знакомый отца подрывника из серпуховского монастыря назвал его фото с оружием фарсом

По его словам, пневматическое оружие, которое было обнаружено при обыске дома у молодого человека, находится в свободной продаже. При этом он отметил, что в настоящее время ничего не знает о состоянии сына. Отец юноши также добавил, что не знает, были ли у его сына какие-то проблемы в школе с одноклассниками. Об отношениях с ними подросток не рассказывал.

Появилось фото арсенала оружия, найденного у отца подрывника из серпуховского монастыря

Появилось фото арсенала оружия, найденного у отца подрывника из серпуховского монастыря

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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