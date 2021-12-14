Отец подрывника из серпуховского монастыря рассказал, откуда у него взялось оружие

"Оружием он не увлекался. К гаражу, где нашли оружие, у него не было доступа, ключи были только у меня, он там не появлялся", — рассказал Андрей Струженков.

По его словам, пневматическое оружие, которое было обнаружено при обыске дома у молодого человека, находится в свободной продаже. При этом он отметил, что в настоящее время ничего не знает о состоянии сына. Отец юноши также добавил, что не знает, были ли у его сына какие-то проблемы в школе с одноклассниками. Об отношениях с ними подросток не рассказывал.