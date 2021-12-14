Телефонные мошенники за год выманили у россиян 45 млрд рублей

Ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев текущего года составил 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"Всего за 11 месяцев текущего года сумма причинённого ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей", — привёл он данные на пресс-конференции.

Филиппов обратил внимание на исследования, согласно которым каждый седьмой россиянин подвергался нападкам телефонных мошенников: 50% потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. По его словам, сумма варьируется от 15 тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная сумма, которой лишился потерпевший, — 25 миллионов рублей.