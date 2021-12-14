МВД утвердило порядок уведомления автовладельцев о вскрытии их машин

Как следует из документа, уведомить собственника авто полицейские должны в течение 24 часов. Для этого ему по почте или с помощью "иных средств связи и доставки" будет направлено соответствующее уведомление с указанием даты, времени, места и основания для вскрытия. При этом отмечается, что документ может быть отправлен в виде телефонограммы или с использованием электронной связи, но тогда бумажная версия должна быть направлена владельцу машины позже.