НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД утвердило порядок уведомления автовладельцев о вскрытии их машин

Перечень оснований для этого является частью законопроекта о расширении полномочий полиции.

14 декабря, 10:23
<p>© ТАСС / Владислав Шатило</p>

© ТАСС / Владислав Шатило

МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельцев. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Владимира Колокольцева опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из документа, уведомить собственника авто полицейские должны в течение 24 часов. Для этого ему по почте или с помощью "иных средств связи и доставки" будет направлено соответствующее уведомление с указанием даты, времени, места и основания для вскрытия. При этом отмечается, что документ может быть отправлен в виде телефонограммы или с использованием электронной связи, но тогда бумажная версия должна быть направлена владельцу машины позже.

Как писал Лайф ранее, перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили, входит в законопроект о расширении полномочий полиции, который был одобрен Госдумой 8 декабря.

Мизулина опровергла данные о передаче МВД полномочий по изъятию детей

Мизулина опровергла данные о передаче МВД полномочий по изъятию детей

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1