Песков заявил, что Россия пока не предоставила ВОЗ часть данных по "Спутнику V"
По словам представителя Кремля, это произошло из-за разночтений в стандартах, однако работа по сертификации продолжается.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения часть информации для сертификации вакцины от ковида "Спутник V" из-за разночтений в стандартах, но процесс продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям", — добавил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что Москва надеется на положительный результат этой работы.
При этом ранее в МИД России выразили надежду, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от ковида "Спутник V" в первой половине 2022 года. Об этом рассказал глава Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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