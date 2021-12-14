Песков заявил, что Россия пока не предоставила ВОЗ часть данных по "Спутнику V"

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения часть информации для сертификации вакцины от ковида "Спутник V" из-за разночтений в стандартах, но процесс продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям", — добавил представитель Кремля.