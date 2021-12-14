Иммунолог Болибок рассказал россиянам о правилах празднования Нового года на улице

Во время празднования Нового года на улице важно соблюдать несколько правил: пить тёплые напитки, не употреблять алкоголь, надеть шапку, держать ноги в тепле и следить за тем, чтобы они не промокли, посоветовал россиянам врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что если разница между температурами в помещении и на улице будет не очень большой, то можно безбоязненно отмечать праздник на открытом воздухе в течение нескольких часов.

"Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — предупредил врач соотечественников в беседе с РИА "Новости".