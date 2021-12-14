Иммунолог Болибок рассказал россиянам о правилах празднования Нового года на улице
Специалист предупредил, что если в этот день будет сильный мороз, то соотечественникам лучше остаться дома.
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Во время празднования Нового года на улице важно соблюдать несколько правил: пить тёплые напитки, не употреблять алкоголь, надеть шапку, держать ноги в тепле и следить за тем, чтобы они не промокли, посоветовал россиянам врач-иммунолог Владимир Болибок.
Он отметил, что если разница между температурами в помещении и на улице будет не очень большой, то можно безбоязненно отмечать праздник на открытом воздухе в течение нескольких часов.
"Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — предупредил врач соотечественников в беседе с РИА "Новости".
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