Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва
Глава государства назвал работы киномастера легендарными символами эпохи.
Режиссёр Сергей Соловьёв © ТАСС / Карпов Сергей
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва. Текст послания родным и близким опубликован на сайте Кремля.
По словам Путина, Соловьёв был наделён безграничным талантом и особой творческой свободой. Он назвал работы режиссёра глубокими и самобытными и добавил, что его картины стали легендарными символами эпохи.
"Добрая память об этом ярком, неординарном человеке и настоящем Мастере навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", — добавил президент.
Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно накануне. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщал Лайф, год назад на фоне смерти 43-летнего сына у Соловьёва случился ишемический инсульт. Режиссёра похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.
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