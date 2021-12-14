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Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва

Глава государства назвал работы киномастера легендарными символами эпохи.

14 декабря, 09:54
<p>Режиссёр Сергей Соловьёв © ТАСС / Карпов Сергей</p>

Режиссёр Сергей Соловьёв © ТАСС / Карпов Сергей

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва. Текст послания родным и близким опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Соловьёв был наделён безграничным талантом и особой творческой свободой. Он назвал работы режиссёра глубокими и самобытными и добавил, что его картины стали легендарными символами эпохи.

"Добрая память об этом ярком, неординарном человеке и настоящем Мастере навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", — добавил президент.

Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно накануне. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщал Лайф, год назад на фоне смерти 43-летнего сына у Соловьёва случился ишемический инсульт. Режиссёра похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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