Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Соловьёва

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Сергея Соловьёва. Текст послания родным и близким опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Соловьёв был наделён безграничным талантом и особой творческой свободой. Он назвал работы режиссёра глубокими и самобытными и добавил, что его картины стали легендарными символами эпохи.