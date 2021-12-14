Каждый пятый россиянин в день зарплаты мечтает уволиться

Аналитики онлайн-университета Skypro провели опрос и выяснили, что более половины россиян задумываются об увольнении. На текущем месте работы их не устраивает зарплата, продолжительность рабочего дня и начальство. Однако решиться на этот шаг готовы лишь 10% опрошенных, гласят результаты исследования, которое находится в распоряжении Лайфа. В нём, кстати, приняли участие 1043 респондента в возрасте от 18 лет.

Кто-то думает всё бросить каждое утро, когда встаёт с тёплой постели, а кто-то раз в год, когда очень устаёт. Так, исследование выявило, что каждый четвёртый респондент задумывается о том, чтобы сменить работу, несколько раз в месяц, каждый пятый — раз в неделю, каждый шестой — раз в несколько месяцев, 14% опрошенных — раз в полгода – год, 10% — ежедневно, а 8% не размышляют об этом совсем. Респонденты зачастую мечтают об этом, когда получают зарплату (26%), когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно, когда получают задание, которое не нравится, когда ругает начальник, когда наступают проблемы в жизни, а 8% — когда на улице плохая погода.

"Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них [соответственно] задумываются об этом ежедневно. Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта: среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно", — отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Респонденты поделились и тем, чем конкретно они недовольны на текущей работе. Например, 35% опрошенных признались, что их не устраивает зарплата. На втором месте — продолжительность рабочего дня, на третьем — местоположение офиса. Также в числе причин — отсутствие возможности самореализации и недовольство своим руководителем. Однако, когда вопрос доходит до дела, большинство всё же не готово кардинально менять рабочую обстановку из-за отсутствия налаженных связей, нежелания учиться с нуля, страха потери стабильности, высокой стоимости обучения и его длительной продолжительности.