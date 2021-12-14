Скворцова объявила о начале регистрации препарата против ковида "Мир-19"

Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" показал хорошие результаты и в настоящее время проходит процедуру регистрации. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата, в настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее время проходит процедура регистрации препарата", — сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).