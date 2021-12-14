Комитет ГД рекомендовал к принятию законопроект о QR-кодах в общественных местах
При этом там отметили, что необходимо уделить должное внимание безопасности данных и организации взаимодействия ведомств.
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Члены Комитета Госдумы по охране здоровья поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах и рекомендовали его к принятию в первом чтении, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.
"Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", — говорится в документе.
В комитете подчеркнули, что законопроект — это временная мера, которая нацелена на активную борьбу с пандемией коронавируса. Также там отметили, что при подготовке нормативно-правовых актов необходимо уделить наибольшее внимание в первую очередь безопасности данных, а также правильно организовать взаимодействие ведомств и компаний при использовании сертификатов и QR-кодов.
Как ранее сообщал Лайф, совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такое решение обусловлено результатом диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.
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