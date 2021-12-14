Комитет ГД рекомендовал к принятию законопроект о QR-кодах в общественных местах

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах и рекомендовали его к принятию в первом чтении, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.

"Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", — говорится в документе.