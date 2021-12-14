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Исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей

Детали по этому требованию артистки пока не известны, так как представители одной из компаний-ответчиков копию иска ещё не получили.

14 декабря, 09:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова направила в суд иск сразу на трёх соответчиков за нарушение своих смежных прав на исполнение песни "Прекрасное далёко" в фильме "Пятница". Об этом сообщает газета "Ведомости".

Ответчиками стали юрлицо российского подразделения Netflix "Развлекательный онлайн-сервис", киностудия "Медиа юниверсал ивент" и лейбл "Первое музыкальное издательство". Его представитель объяснил, что исполнительница хита заявила о нарушении прав в досудебной претензии к компании, однако деталей по требованиям сообщить не может, так как компания копию иска пока не получила.

Премьера фильма "Пятница" состоялась в 2016 году, главные роли исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Песня "Прекрасное далёко" впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме "Гостья из будущего", но также исполнением этой песни известна и участница Большого детского хора СССР.

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Ранее Лайф писал, что экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс не смогла отсудить 20 миллионов у Сергея Шнурова. Суд не удовлетворил требования 34-летней певицы о компенсации исполнительского вознаграждения за 39 композиций.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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