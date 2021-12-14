Исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей

Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова направила в суд иск сразу на трёх соответчиков за нарушение своих смежных прав на исполнение песни "Прекрасное далёко" в фильме "Пятница". Об этом сообщает газета "Ведомости".

Ответчиками стали юрлицо российского подразделения Netflix "Развлекательный онлайн-сервис", киностудия "Медиа юниверсал ивент" и лейбл "Первое музыкальное издательство". Его представитель объяснил, что исполнительница хита заявила о нарушении прав в досудебной претензии к компании, однако деталей по требованиям сообщить не может, так как компания копию иска пока не получила.

Премьера фильма "Пятница" состоялась в 2016 году, главные роли исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Песня "Прекрасное далёко" впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме "Гостья из будущего", но также исполнением этой песни известна и участница Большого детского хора СССР.