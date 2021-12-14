Исполнительница песни "Прекрасное далёко" потребовала с Netflix 10 млн рублей
Детали по этому требованию артистки пока не известны, так как представители одной из компаний-ответчиков копию иска ещё не получили.
Фото © Pexels
Солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова направила в суд иск сразу на трёх соответчиков за нарушение своих смежных прав на исполнение песни "Прекрасное далёко" в фильме "Пятница". Об этом сообщает газета "Ведомости".
Ответчиками стали юрлицо российского подразделения Netflix "Развлекательный онлайн-сервис", киностудия "Медиа юниверсал ивент" и лейбл "Первое музыкальное издательство". Его представитель объяснил, что исполнительница хита заявила о нарушении прав в досудебной претензии к компании, однако деталей по требованиям сообщить не может, так как компания копию иска пока не получила.
Премьера фильма "Пятница" состоялась в 2016 году, главные роли исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Песня "Прекрасное далёко" впервые была исполнена Татьяной Дасковской в фильме "Гостья из будущего", но также исполнением этой песни известна и участница Большого детского хора СССР.
Ранее Лайф писал, что экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс не смогла отсудить 20 миллионов у Сергея Шнурова. Суд не удовлетворил требования 34-летней певицы о компенсации исполнительского вознаграждения за 39 композиций.
Лента новостей
Песков — о ситуации с "омикроном" в РФ: Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
сегодня в 09:32
"Единая Россия" устроит праздник для медиков и фронтовиков в рамках традиционных новогодних акций
сегодня в 09:32
Подрывник из серпуховского монастыря пришёл в себя и назвал мотивом желание убивать людей
сегодня в 09:28
Комментариев: 0