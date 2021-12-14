Песков — о ситуации с "омикроном" в РФ: Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
Он также подчеркнул, что страна уже прошла через несколько волн пандемии и наработала много опыта, поэтому вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, исходя из какого сценария — оптимистического или пессимистического — в Кремле строят прогнозы по новому штамму коронавируса "омикрон".
"Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо", — отметил представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что страна уже прошла через несколько волн пандемии, власти наработали много опыта, и вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения.
Напомним, пока омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для пациентов. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Выяснилось, что из 16 первых заболевших 11 были привиты от коронавируса.
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