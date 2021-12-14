Песков — о ситуации с "омикроном" в РФ: Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, исходя из какого сценария — оптимистического или пессимистического — в Кремле строят прогнозы по новому штамму коронавируса "омикрон".

"Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо", — отметил представитель Кремля.