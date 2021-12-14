Из 16 заразившихся "омикроном" россиян от ковида были привиты 11
Оказалось, что один инфицированный был и вакцинирован, и ранее болел.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Из 16 вернувшихся из ЮАР российских туристов, у которых был обнаружен штамм "омикрон", были привиты от коронавируса 11. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что семь из них переболели инфекцией.
"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <…> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их 7", — рассказала глава ведомства на общем собрании Российской академии наук (РАН).
Она добавила, что один инфицированный был и вакцинирован, и ранее болел.
Ранее стало известно, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для них. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.
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