Из 16 заразившихся "омикроном" россиян от ковида были привиты 11

Из 16 вернувшихся из ЮАР российских туристов, у которых был обнаружен штамм "омикрон", были привиты от коронавируса 11. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что семь из них переболели инфекцией.

"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <…> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их 7", — рассказала глава ведомства на общем собрании Российской академии наук (РАН).