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Из 16 заразившихся "омикроном" россиян от ковида были привиты 11

Оказалось, что один инфицированный был и вакцинирован, и ранее болел.

14 декабря, 09:22
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Из 16 вернувшихся из ЮАР российских туристов, у которых был обнаружен штамм "омикрон", были привиты от коронавируса 11. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что семь из них переболели инфекцией.

"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", <…> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их 7", — рассказала глава ведомства на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Она добавила, что один инфицированный был и вакцинирован, и ранее болел.

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Ранее стало известно, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для них. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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