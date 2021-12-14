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В России разработали тест-систему для выявления "омикрона"

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, она уже тестируется в ЮАР.

14 декабря, 09:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России разработали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

"Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране", — уточнила Попова.

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Ранее Лайф писал, что первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили и в России. Инфицированными оказались вернувшиеся из ЮАР туристы. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, были помещены в обсерватор. В понедельник, 13 декабря, стало известно, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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