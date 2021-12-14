В России разработали тест-систему для выявления "омикрона"

В России разработали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании РАН.

"Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране", — уточнила Попова.