Подрывник из серпуховского монастыря пришёл в себя и назвал мотивом желание убивать людей
Он также признался, что после неудачной попытки получить лицензию на ружьё решил сделать его самостоятельно.
Подрывник Владислав Струженков © SHOT
18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, пришёл в себя после операции и рассказал правоохранителям, что его толкнуло на преступление. Он признался, что давно мечтал совершить массовое убийство, сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам молодого человека, ни обиды на учителей, ни ненависть, ни религия, ни буллинг не являются мотивами для того, что он совершил. Им двигало лишь желание убивать людей. Преступник также рассказал, что для осуществления задуманного он пытался получить лицензию на оружие и охотничий билет. Но ему отказали. Тогда он решил сделать бомбу сам по советам из Интернета.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
Комментариев: 0