Подрывник из серпуховского монастыря пришёл в себя и назвал мотивом желание убивать людей

18-летний Владислав Струженков, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, пришёл в себя после операции и рассказал правоохранителям, что его толкнуло на преступление. Он признался, что давно мечтал совершить массовое убийство, сообщает телеграм-канал SHOT .

По словам молодого человека, ни обиды на учителей, ни ненависть, ни религия, ни буллинг не являются мотивами для того, что он совершил. Им двигало лишь желание убивать людей. Преступник также рассказал, что для осуществления задуманного он пытался получить лицензию на оружие и охотничий билет. Но ему отказали. Тогда он решил сделать бомбу сам по советам из Интернета.