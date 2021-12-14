"Единая Россия" устроит праздник для медиков и фронтовиков в рамках традиционных новогодних акций
Организаторами выступят активисты партии, депутаты всех уровней и добровольцы, рассказал Андрей Турчак.
Вечернее украшение Москвы к Новому году © Агентство "Москва" / Денис Гришин
"Единая Россия" проведёт традиционную серию акций в новогодние праздники. Об этом объявил во вторник секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Организаторами выступят активисты партии, депутаты всех уровней и добровольцы. В частности, единороссы поучаствуют в украшении приёмных покоев в красных зонах и ковидных кол-центров. К этой работе Турчак попросил депутатов "Единой России" подключиться лично. Кроме того, члены и активисты партии передадут праздничные продуктовые наборы медикам, работающим в ковидных госпиталях, а также сладости для их детей. Проведут единороссы и акцию "Новый год во дворе", которая подразумевает внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организацию выступлений артистов, постановок.
"Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам", — призвал Турчак, обращаясь к единомышленникам.
Также секретарь генсовета "Единой России" проанонсировал проведение акции "С Новым годом, ветеран!", которую партия запустит 24 декабря совместно с "Волонтёрами Победы".
"Десятки тысяч фронтовиков получат от нас новогодние подарки и знаки внимания. Мы все обязаны этим людям, они спасли нашу страну и весь мир от угрозы нацизма. Важно поздравить их, создать праздничное настроение. Окружить наших дорогих ветеранов в эти дни заботой и вниманием", — подчеркнул он.
Напомним, что 15 ноября стартовала всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний". В прошлом году в ней поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.
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