"Единая Россия" устроит праздник для медиков и фронтовиков в рамках традиционных новогодних акций

"Единая Россия" проведёт традиционную серию акций в новогодние праздники. Об этом объявил во вторник секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Организаторами выступят активисты партии, депутаты всех уровней и добровольцы. В частности, единороссы поучаствуют в украшении приёмных покоев в красных зонах и ковидных кол-центров. К этой работе Турчак попросил депутатов "Единой России" подключиться лично. Кроме того, члены и активисты партии передадут праздничные продуктовые наборы медикам, работающим в ковидных госпиталях, а также сладости для их детей. Проведут единороссы и акцию "Новый год во дворе", которая подразумевает внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организацию выступлений артистов, постановок.

"Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам", — призвал Турчак, обращаясь к единомышленникам.

Также секретарь генсовета "Единой России" проанонсировал проведение акции "С Новым годом, ветеран!", которую партия запустит 24 декабря совместно с "Волонтёрами Победы".