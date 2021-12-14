Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет продолжительным по времени, лидеры обсудят в том числе агрессивную риторику НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что повестка беседы очень обширна.

"Чрезвычайно важные переговоры... [Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряжённая и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином", — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что лидеры двух стран затронут темы "весьма агрессивной риторики как со стороны НАТО, так и со стороны Соединённых Штатов Америки".