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"Чрезвычайно важные переговоры": Путин обсудит с Си Цзиньпином агрессивную риторику НАТО и США

Стороны также затронут возросшую напряжённость на европейском континенте.

14 декабря, 09:43
<p>Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля</p>

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Кремля

Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет продолжительным по времени, лидеры обсудят в том числе агрессивную риторику НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что повестка беседы очень обширна.

"Чрезвычайно важные переговоры... [Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряжённая и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином", — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что лидеры двух стран затронут темы "весьма агрессивной риторики как со стороны НАТО, так и со стороны Соединённых Штатов Америки".

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратил его внимание на активное военное "освоение" Украины странами НАТО.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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