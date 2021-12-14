Песков назвал новой угрозой штамм коронавируса "омикрон"
Пока в России этот вариант выявили у 16 граждан, ранее вернувшихся из ЮАР.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Штамм коронавируса "омикрон" пока недостаточно изучен, ещё предстоит проанализировать, насколько он опасен, поэтому его можно считать новой угрозой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Диаметрально противоположные точки зрения учёных по "омикрону" говорят о том, что пока он недостаточно изучен, поэтому ещё предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или не опасно... Безусловно, это новый штамм, это новая угроза", — отметил представитель Кремля.
Напомним, пока омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для пациентов. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Выяснилось, что из 16 первых заболевших 11 были привиты от коронавируса.
Комментариев: 0