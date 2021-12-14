Песков назвал новой угрозой штамм коронавируса "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" пока недостаточно изучен, ещё предстоит проанализировать, насколько он опасен, поэтому его можно считать новой угрозой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диаметрально противоположные точки зрения учёных по "омикрону" говорят о том, что пока он недостаточно изучен, поэтому ещё предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или не опасно... Безусловно, это новый штамм, это новая угроза", — отметил представитель Кремля.