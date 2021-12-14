"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской акции "Ёлка желаний"
Инициатива направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.
Андрей Турчак снимает шарик с "Ёлки желаний" © "Единая Россия" в Telegram
"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской "Ёлке желаний", организованной проектом "Мечтай со мной". Акция направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Первым шары с ёлки снял секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Он исполнит мечту 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга и 17-летней Ольги Романовской из Псковской области.
"Ёлки с желаниями детей будут установлены во всех региональных исполкомах, общественных приёмных партии. Шары обновляются. Чем больше желаний мы исполним — тем больше позитива войдёт в наши дома. И объявим конкурс среди региональных отделений на самое большое количество выполненных желаний", — сказал Андрей Турчак.
Напомним, что 15 ноября стартовала всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний". В прошлом году в ней поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин. А в этом году, как уже рассказывал Лайф, Путин исполнит новогодние мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний". Ребята грезят о новенькой гитаре, походе на "Лебединое озеро" в Мариинку и экскурсии в настоящую пожарную часть.
Воплотят в жизнь детские грёзы в этом году и вице-премьер России Татьяна Голикова, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, депутаты Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Андрей Малиновский, Артём Бичаев и Евгений Нифантьев. Среди "мечт", которые они исполнят, — гаджеты, интерактивная железная дорога, а также поездки в Москву и Карелию.
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