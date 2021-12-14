"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской акции "Ёлка желаний"

"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской "Ёлке желаний", организованной проектом "Мечтай со мной". Акция направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Первым шары с ёлки снял секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. Он исполнит мечту 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга и 17-летней Ольги Романовской из Псковской области.

"Ёлки с желаниями детей будут установлены во всех региональных исполкомах, общественных приёмных партии. Шары обновляются. Чем больше желаний мы исполним — тем больше позитива войдёт в наши дома. И объявим конкурс среди региональных отделений на самое большое количество выполненных желаний", — сказал Андрей Турчак.