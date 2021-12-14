МВД опубликовало видео допроса укравшей 23 млн кассирши "Альфа-банка"
Сотрудники ОВД работают с подозреваемой, выясняя все обстоятельства преступления.
Анна Григорьева на допросе © "МВД Медиа"
МВД России опубликовало видео с допроса кассира "Альфа-банка" Анны Григорьевой из Ачинска, которая сама пришла в полицию и призналась в краже 23 миллионов рублей.
"В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится под видео.
Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее сегодня кассирша была задержана. Лайф писал, что она сама пришла в полицию.
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