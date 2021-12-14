НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

НАК: В России в 2021 году не допустили ни одного теракта

Как уточнили в комитете, на стадии приготовления было предотвращено более 60 преступлений.

14 декабря, 10:00
<p>Фото © <a href="https://vk.com/album-176685352_263688310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com/Национальный антитеррористический комитет</a></p>

Фото © vk.com/Национальный антитеррористический комитет

Спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили ни одного теракта на территории РФ, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) со ссылкой на руководителя ФСБ Александра Бортникова.

"Открывая заседание, Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", — отметили в НАК по итогам совместного заседания с Федеральным оперативным штабом, прошедшего под руководством Бортникова.

ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который готовил взрывчатку

ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который готовил взрывчатку

Как уточняется, российские спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов в этом году ликвидировали 23 боевика, ещё 312 задержали. Также был разоблачён 821 пособник.

Ранее Лайф писал, что под Мурманском сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГИЛ*, готовившего теракты на военных объектах. Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1