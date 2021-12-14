НАК: В России в 2021 году не допустили ни одного теракта

Спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили ни одного теракта на территории РФ, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) со ссылкой на руководителя ФСБ Александра Бортникова.

"Открывая заседание, Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", — отметили в НАК по итогам совместного заседания с Федеральным оперативным штабом, прошедшего под руководством Бортникова.

Как уточняется, российские спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов в этом году ликвидировали 23 боевика, ещё 312 задержали. Также был разоблачён 821 пособник.