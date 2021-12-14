Диетолог Хохолкова перечислила продукты, мешающие выработке антител после прививки

Многие специалисты говорят о влиянии рациона на выработку антител после вакцинации. Оказалось, что после прививки от коронавируса не следует потреблять сахар, газировку, фастфуд и трансжиры. Об этом рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Юлия Хохолкова.

"Что такое иммунитет? Это порядка 20 видов белка, которые мы должны ежедневно принимать. После прививки не стоит потреблять сахар, газировки, фастфуд, трансжиры, пирожные, масло. За несколько часов не стоит есть ничего. Не ешьте жирное мясо. Побольше овощей, белковой пищи", — уточнила специалист.

Кроме того, перед прививкой необходимо подготовиться и снять дополнительные воспаления организма, чтобы оставаться бодрыми, добавила Хохолкова. Она также подчеркнула, что после прививки эмоциональную энергию необязательно восполнять сладким — подойдут "обнимашки, собачки, кошечки, красота".