Суд прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова, так как все они уже оплачены

В Москве Таганский районный суд признал, что взыскания певца Филиппа Киркорова оплачены, и прекратил 91 производство по его штрафам ГИБДД, сообщает ведомство. Юрист и представитель Киркорова Александр Добровинский поделился подробностями судебного заседания в беседе с Лайфом и рассказал, что он думает о подобных исках.

"Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов, и судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Ещё раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные, прежде чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", — подчеркнул юрист певца.