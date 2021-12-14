Суд прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова, так как все они уже оплачены
По мнению его адвоката, нужно тщательно проверять все данные, прежде чем "смешить народ фиктивными исками".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве Таганский районный суд признал, что взыскания певца Филиппа Киркорова оплачены, и прекратил 91 производство по его штрафам ГИБДД, сообщает ведомство. Юрист и представитель Киркорова Александр Добровинский поделился подробностями судебного заседания в беседе с Лайфом и рассказал, что он думает о подобных исках.
"Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов, и судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Ещё раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные, прежде чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", — подчеркнул юрист певца.
Ранее стало известно, что на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Его адвокат Александр Добровинский тогда сообщил: все задолженности, которые когда-то действительно были у поп-короля, уже давно оплачены.
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