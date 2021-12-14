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Суд прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова, так как все они уже оплачены

По мнению его адвоката, нужно тщательно проверять все данные, прежде чем "смешить народ фиктивными исками".

14 декабря, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве Таганский районный суд признал, что взыскания певца Филиппа Киркорова оплачены, и прекратил 91 производство по его штрафам ГИБДД, сообщает ведомство. Юрист и представитель Киркорова Александр Добровинский поделился подробностями судебного заседания в беседе с Лайфом и рассказал, что он думает о подобных исках.

"Как я и предполагал, слушание было очень коротким. Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов, и судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Ещё раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные, прежде чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", — подчеркнул юрист певца.

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Ранее стало известно, что на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Его адвокат Александр Добровинский тогда сообщил: все задолженности, которые когда-то действительно были у поп-короля, уже давно оплачены.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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