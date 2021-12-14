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Регион
Опубликовано 14 декабря 2021, 10:11

Туалеты с прозрачными дверьми установили на Сахалине

Посетители нововведение "оценили" — в Сети появились весёлые комментарии и ролики с необычными кабинками.

Нам от общественности скрывать нечего — видимо, таким принципом руководствовались авторы идеи поставить туалеты с дверьми из матового стекла. Кабинки, в которых легко просматривается силуэт находящегося внутри, установили в селе Взморье, пользующемся на Сахалине популярностью у туристов.

Кадры, снятые очевидцами, быстро облетели Сеть. А пользователи стали упражняться в юморе. "Новые туалеты во Взморье. Срамота. Туда только днём ходить", — написал один из юзеров. Впрочем, власти Долинского района, установившие новые уборные, странностей не видят и утверждают, что главное — такие двери в туалет выдержат нападки вандалов.

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Ранее Лайф писал о том, что в Костроме появилась "самая уродливая Снегурочка в России". До этого её уже устанавливали в городе к праздникам. И каждый раз украшение вызывало неоднозначную реакцию среди жителей города и области.

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Фото © YouTube / Другой Сахалин

Татьяна Миссуми
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