Туалеты с прозрачными дверьми установили на Сахалине
Посетители нововведение "оценили" — в Сети появились весёлые комментарии и ролики с необычными кабинками.
Нам от общественности скрывать нечего — видимо, таким принципом руководствовались авторы идеи поставить туалеты с дверьми из матового стекла. Кабинки, в которых легко просматривается силуэт находящегося внутри, установили в селе Взморье, пользующемся на Сахалине популярностью у туристов.
Кадры, снятые очевидцами, быстро облетели Сеть. А пользователи стали упражняться в юморе. "Новые туалеты во Взморье. Срамота. Туда только днём ходить", — написал один из юзеров. Впрочем, власти Долинского района, установившие новые уборные, странностей не видят и утверждают, что главное — такие двери в туалет выдержат нападки вандалов.
Ранее Лайф писал о том, что в Костроме появилась "самая уродливая Снегурочка в России". До этого её уже устанавливали в городе к праздникам. И каждый раз украшение вызывало неоднозначную реакцию среди жителей города и области.
Фото © YouTube / Другой Сахалин