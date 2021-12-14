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Друг подрывника из серпуховского монастыря признался, что делал бомбы вместе с ним

В настоящее время следователи решают участь "умельца". Он может фигурировать в деле о нападении как соучастник.

14 декабря, 10:43
<p>Владислав Струженков © <a href="https://t.me/shot_shot/32697" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Владислав Струженков © SHOT

18-летний Никита К. признался, что делал СВУ вместе с подрывником из серпуховского монастыря Владиславом Струженковым. Молодые люди были друзьями. В свободное время они развлекались в своём шалаше в лесу, мастеря оружие, бомбы и проводя "испытания", сообщает телеграм-канал SHOT.

Никита рассказал, что подрывник говорил ему о своём желании убивать людей, но молодой человек думал, что друг просто так шутит. По словам парня, Владислав принимал антидепрессанты, но около трёх месяцев назад отказался от них. Никита подтвердил, что пить таблетки Струженкову запретил отец, боясь, что из-за них сын превратится в "овощ". В настоящее время следователи решают участь "умельца": он может фигурировать в деле подрывника как соучастник либо в отношении него возбудят уголовное дело по статье "Незаконное изготовление оружия".

Подрывник из серпуховского монастыря пришёл в себя и назвал мотивом желание убивать людей

Подрывник из серпуховского монастыря пришёл в себя и назвал мотивом желание убивать людей

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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