Друг подрывника из серпуховского монастыря признался, что делал бомбы вместе с ним

18-летний Никита К. признался, что делал СВУ вместе с подрывником из серпуховского монастыря Владиславом Струженковым. Молодые люди были друзьями. В свободное время они развлекались в своём шалаше в лесу, мастеря оружие, бомбы и проводя "испытания", сообщает телеграм-канал SHOT .

Никита рассказал, что подрывник говорил ему о своём желании убивать людей, но молодой человек думал, что друг просто так шутит. По словам парня, Владислав принимал антидепрессанты, но около трёх месяцев назад отказался от них. Никита подтвердил, что пить таблетки Струженкову запретил отец, боясь, что из-за них сын превратится в "овощ". В настоящее время следователи решают участь "умельца": он может фигурировать в деле подрывника как соучастник либо в отношении него возбудят уголовное дело по статье "Незаконное изготовление оружия".