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Зеленский счёл недостаточными угрозы Байдена о жёстких санкциях против России

По его словам, после недавних переговоров лидеров США и РФ ситуация лишь ухудшилась.

14 декабря, 11:02
<p>Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины</p>

Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский счёл недостаточным заявление американского лидера Джо Байдена о готовности к жёстким санкциям, которое он озвучил во время онлайн-встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский признался в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликовала пресс-служба главы Незалежной.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло ещё одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнёт меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", — сказал Зеленский.

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Напомним, разговор Байдена и Путина по видеосвязи состоялся 7 декабря. Американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и, как сообщили в Белом доме, предупредил коллегу об угрозе "решительных" санкций в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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