Зеленский счёл недостаточными угрозы Байдена о жёстких санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский счёл недостаточным заявление американского лидера Джо Байдена о готовности к жёстким санкциям, которое он озвучил во время онлайн-встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский признался в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликовала пресс-служба главы Незалежной.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло ещё одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнёт меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", — сказал Зеленский.