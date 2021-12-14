Скворцова предупредила, что ковид ускоряет процессы старения
По мнению главы ФМБА, в связи с этим требуются особые подходы к формированию восстановительного лечения.
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Коронавирус провоцирует развитие процессов старения и ускоряет их. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН.
"CoViD-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы", — цитирует её РБК.
По мнению главы ФМБА, в связи с этим требуются особые подходы к формированию восстановительного лечения у перенёсших коронавирус.
Учёные всё чаще стали называть ковид болезнью старения. Гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва объяснила, что это связано не только с его тяжёлым течением у пожилых людей, но и с тем, что инфекция переходит в длительный постковидный синдром. Кроме того, ряд штаммов опасен для пожилых людей из-за скорости распространения.
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