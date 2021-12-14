Скворцова предупредила, что ковид ускоряет процессы старения

Коронавирус провоцирует развитие процессов старения и ускоряет их. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН.

"CoViD-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы", — цитирует её РБК.

По мнению главы ФМБА, в связи с этим требуются особые подходы к формированию восстановительного лечения у перенёсших коронавирус.