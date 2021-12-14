Операция "Прикрытие": Киев набирает боевиков из ИГИЛ* для резни в Донбассе Украина собирается действовать по карабахскому сценарию, усиливая границы с непризнанными республиками техникой и наёмниками, которые имеют опыт активной войны, чтобы прорывать фронт Донбасса. 13 декабря, 21:40 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Все обещания главы Украины, заявившего, что конфликт в Донбассе будет решаться мирным путём, — ловушка и провокация. Украина не готова отводить от линии разграничения свои войска. Мы видим только увеличение вооружения и рост концентрации не только войск ВСУ, но и переброску потоков боевиков из-за границы.

Западные страны продолжают милитаризацию республики, накачивая её ЧВК и радикальными наёмниками. Эксперты считают, что такое усиление напоминает операцию под прикрытием, когда слова политиков идут вразрез со скрытыми приготовлениями к войне.

Стоит учесть, что чиновники недвусмысленно готовят к этим событиям и население городов республики. Власти Киева проверяют бомбоубежища и собираются провести учения с оповещением населения. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

— Украина накачивается вооружениями — речь идёт о прямых поставках, о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Практика набора боевиков действует в Киеве с 2014 года. Как правило, инструкторами являются представители западных частных военных компаний (ЧВК). Известно, что большинство из них приезжает из стран Прибалтики, Польши и Канады.

— Они занимают определённые должности, вливаются в состав ВСУ и ряда ведомств и организаций, выполняют различные функции. Очень много снайперов, артиллеристов, наводчиков. Как правило, это люди, которые имеют боевой опыт и умеют обращаться с современными видами вооружения. Есть и такие, что ездят туда, как на "сафари", — их меньшинство. Основной поток состоит из тех, кто обслуживает современные виды вооружений, поставляемые странами Запада на Украину, — рассказал политолог Марат Баширов.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Отметим, что ранее была информация и о более радикальных боевиках. Так, сообщалось, что при 93-й бригаде ВСУ появилось внештатное подразделение "Дикое поле", которое формируется из боевиков, имеющих опыт участия в сирийской войне. Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, создание специального подразделения — это не новаторство, а калька структур, которые были сформированы для войны в Нагорном Карабахе Азербайджаном.

— Во время осеннего конфликта у границ Нагорного Карабаха насчитывалось до 2500 боевиков. В ходе войны они проводили операции, на которые не решались военнослужащие армии Азербайджана. Часть из них была уничтожена, часть попала в плен. Все они были ветеранами конфликта в Сирии. Напомню, Украина открыто проявляла лояльность к сирийским боевикам, более того, поступали сведения, что на стороне боевиков воюют украинцы. Разумеется, вернувшись домой, они обнаружили, что, кроме как убивать за деньги, они ничего не умеют. При этом сейчас ВСУ требуется серьёзная, обстрелянная военная сила, которая сможет проломить оборону Донбасса. На каком участке соприкосновения это будет происходить — неизвестно. Но то, что именно это является задачей подобных людей, сомнений не вызывает, — отметил Леонков.

Чтобы прорвать фронт Донбасса, нужны спецы с опытом активных боевых действий. Ветераны АТО, получившие опыт позиционной войны, не подходят для таких целей.

— Не удивлюсь, если там окажутся и наёмники, прошедшие чеченские кампании в 90-х. По сути, это такой террористический спецназ, который, скорее всего, будет серым аргументом на стороне Украины. В случае удачного исхода — Киев присвоит славу себе. В случае поражения — их никто не пожалеет. Они воюют за деньги, убивают всех, люди для них просто цель, никакой жалости. Мы уже видели, как они посылали своим работодателям отчёты с убийствами пленных и отрезанием голов. То же самое ждёт и республики Донбасса, — сказал Леонков.

В своё время сведения о боевиках в Карабахе официальным Баку были опровергнуты. Здесь может повториться та же история.

— В 2014 году, когда кампания была наиболее жаркой, у убитых "украинских" военных достаточно часто находили паспорта государств Евросоюза. При этом я бы не стал списывать со счетов и инструкторов. Даже если это просто инструкторы, в конце концов они подготавливают украинских боевиков на месте. При этом, как мы видим, речь может идти и о переброске комбатантов подразделениями. Британия хотела туда своих десантников отправить. Спрашивается зачем? Что они там будут делать? Официально они ответят, что для поддержания боеспособности, боевого содружества, для защиты и обучения. Но никто никогда не даст вам гарантию, что эти люди не сменят форму и не начнут убивать, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Напомним, недавно состоялись переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Президенты России и США обменялись мнениями по решению конфликта в Донбассе и подтвердили приверженность Минским договорённостям.

*Организация, запрещённая на территории России.