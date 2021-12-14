"Зенит" близок к покупке молодого форварда из Бразилии за 20 миллионов евро

"Зенит" близок к приобретению 20-летнего бразильского нападающего клуба "Интернасьонал" Юри Альберто. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники.

По данным издания, сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. Сам игрок уже пообщался насчёт возможного перехода с другими бразильскими игроками "Зенита" — Малкомом, Дугласом Сантосом и Клаудиньо.