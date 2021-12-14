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Футболиста сборной Аргентины ограбили на 300 тысяч евро

Четверо злоумышленников связали спортсмена на глазах у его жены и сына.

14 декабря, 12:13
<p>Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES</p>

Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES

Защитника лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины по футболу Николаса Отаменди ограбили в его доме в Португалии. Об этом сообщает Marca.

На дом Отаменди напали четверо злоумышленников. Футболиста связали и затянули на его шее ремень. Свидетелями произошедшего стали жена аргентинца и их сын.

Сообщается, что у Отаменди похитили наличные, драгоценности и часы. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч евро.

Дом футболиста сборной Франции ограбили на 250 тысяч евро

Дом футболиста сборной Франции ограбили на 250 тысяч евро

"Бенфика" подтвердила, что Отаменди стал жертвой ограбления в собственном доме. В клубе уточнили, что ни футболист, ни члены его семьи не пострадали.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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