Футболиста сборной Аргентины ограбили на 300 тысяч евро
Четверо злоумышленников связали спортсмена на глазах у его жены и сына.
Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES
Защитника лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины по футболу Николаса Отаменди ограбили в его доме в Португалии. Об этом сообщает Marca.
На дом Отаменди напали четверо злоумышленников. Футболиста связали и затянули на его шее ремень. Свидетелями произошедшего стали жена аргентинца и их сын.
Сообщается, что у Отаменди похитили наличные, драгоценности и часы. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч евро.
"Бенфика" подтвердила, что Отаменди стал жертвой ограбления в собственном доме. В клубе уточнили, что ни футболист, ни члены его семьи не пострадали.
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