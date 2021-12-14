Футболиста сборной Аргентины ограбили на 300 тысяч евро

Защитника лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины по футболу Николаса Отаменди ограбили в его доме в Португалии. Об этом сообщает Marca.

На дом Отаменди напали четверо злоумышленников. Футболиста связали и затянули на его шее ремень. Свидетелями произошедшего стали жена аргентинца и их сын.

Сообщается, что у Отаменди похитили наличные, драгоценности и часы. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч евро.



