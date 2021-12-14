"Не хватает мотивации": Шахматист Карлсен допустил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира
На прошлой неделе он досрочно выиграл матч за шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего.
Фото © FIDE
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не исключил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира. Об этом сообщает издание VG.
На прошлой неделе Карлсен разгромил россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону со счётом 7,5:3,5. Из 14 запланированных партий ему для итоговой победы хватило 11.
"Не уверен, что буду в дальнейшем защищать свой титул. Не могу сказать, что на данный момент положительные эмоции перевешивают отрицательные. На самом деле достаточной мотивацией для меня может стать только матч против Алирезы Фирузджи. Вряд ли буду играть против кого-нибудь другого", — заявил Карлсен.
Карлсен с 2856 очками возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Вторым идёт 18-летний Фирузджа, представляющий Францию (2804).
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