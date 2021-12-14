Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не исключил, что больше не будет защищать титул чемпиона мира. Об этом сообщает издание VG.

На прошлой неделе Карлсен разгромил россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону со счётом 7,5:3,5. Из 14 запланированных партий ему для итоговой победы хватило 11.

"Не уверен, что буду в дальнейшем защищать свой титул. Не могу сказать, что на данный момент положительные эмоции перевешивают отрицательные. На самом деле достаточной мотивацией для меня может стать только матч против Алирезы Фирузджи. Вряд ли буду играть против кого-нибудь другого", — заявил Карлсен.