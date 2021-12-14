Суд отклонил апелляции на признание "Мужского государства" незаконной организацией

Суд вернул апелляционные жалобы на решение о признании основанной Владиславом Поздняковым организации "Мужское государство"* незаконной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Определениями от 14 декабря апелляционные жалобы возвращены лицам, подавшим их, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 301 КАС РФ (в установленный срок не выполнены указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения)", — говорится в сообщении.

Жалобы в инстанцию поступили от основателя движения Владислава Позднякова, а также от одного из ответчиков — Игоря Носова. Однако, как уточнили в суде, они не оплатили госпошлину, а документы не были подписаны надлежащим образом.

Ранее Лайф сообщал, что преследуемая "Мужским государством" сеть "Тануки" оценила признание организации экстремистской. Её представитель заверил, что компания продолжит добиваться запрета всех каналов Владислава Позднякова.