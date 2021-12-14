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Почти 90 человек умерли от неизвестной болезни в Южном Судане

Большинство из них проживали в областях, где в этом году произошло крупнейшее за последние 60 лет наводнение.

14 декабря, 12:59
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Фото © Pexels

Не менее 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

По её данным, ВОЗ уже направила в штат Джонглей, ставший эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований. Большинство заболевших проживают в областях, где в этом году было крупнейшее за последние 60 лет наводнение. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.

Лайф сообщал, что в Индии нашли возможную причину неизвестной смертельной лихорадки.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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