В аэропорту Колумбии прогремело два взрыва, есть жертвы

Предварительно, взрывное устройство привёл в действие смертник.

В колумбийском аэропорту Кукута прогремело два взрыва. В настоящий момент все рейсы в городе приостановлены. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека, сообщает телеканал Caracol.

#Cúcuta | La comunidad amanece consternada con dos explosiones, una al interior del aeropuerto Camilo Daza y otra en cercanías a la terminal aérea. pic.twitter.com/tpJhKyU2y9 — Revista Primera Línea Colombia (@PrimeraLineacol) December 14, 2021

"Двойная атака на аэропорт в Кукуте. После первого взрыва правоохранители начали проверять [подозрительный] ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских", — говорится в сообщении телеканала.

По информации колумбийской газеты El Tiempo, первый взрыв произошёл из-за террориста-смертника, который и привёл в действие бомбу.