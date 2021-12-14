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В аэропорту Колумбии прогремело два взрыва, есть жертвы

По предварительным данным, бомбу привёл в действие террорист-смертник.

14 декабря, 12:49

© Twitter / Revista Primera Línea Colombia

В колумбийском аэропорту Кукута прогремело два взрыва. В настоящий момент все рейсы в городе приостановлены. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека, сообщает телеканал Caracol.

"Двойная атака на аэропорт в Кукуте. После первого взрыва правоохранители начали проверять [подозрительный] ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских", — говорится в сообщении телеканала.

По информации колумбийской газеты El Tiempo, первый взрыв произошёл из-за террориста-смертника, который и привёл в действие бомбу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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