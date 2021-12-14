В аэропорту Колумбии прогремело два взрыва, есть жертвы
По предварительным данным, бомбу привёл в действие террорист-смертник.
© Twitter / Revista Primera Línea Colombia
В колумбийском аэропорту Кукута прогремело два взрыва. В настоящий момент все рейсы в городе приостановлены. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека, сообщает телеканал Caracol.
#Cúcuta | La comunidad amanece consternada con dos explosiones, una al interior del aeropuerto Camilo Daza y otra en cercanías a la terminal aérea. pic.twitter.com/tpJhKyU2y9— Revista Primera Línea Colombia (@PrimeraLineacol) December 14, 2021
"Двойная атака на аэропорт в Кукуте. После первого взрыва правоохранители начали проверять [подозрительный] ящик, он сдетонировал. Предположительно, погибли двое полицейских", — говорится в сообщении телеканала.
По информации колумбийской газеты El Tiempo, первый взрыв произошёл из-за террориста-смертника, который и привёл в действие бомбу.
Ранее Лайф писал о том, что в городе Кап-Аитьен на севере Гаити в результате взрыва автоцистерны с топливом погибло 47 человек.
Комментариев: 0