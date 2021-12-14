Более 40 человек погибли, десятки получили ранения при взрыве автоцистерны на Гаити
Местный журналист опубликовал фото из переполненных коридоров и дворов местной больницы, где размещают пострадавших с ожогами из-за нехватки коек.
Пожарный на месте взрыва цистерны на Гаити © Frantz Duval/Twitter
Трагический инцидент произошёл в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. По данным местной газеты Le Nouvelliste, от 40 до 47 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с топливом, число пострадавших исчисляется десятками. Из-за нехватки коек людей с тяжёлыми ожогами и оскольчатыми ранениями приходится размещать во дворе больницы.
🆘 🆘 🆘 Besoin urgent de renfort dans les hôpitaux du Cap-Haïtien et des environs après la terrible explosion suivie d’incendie d’un camion citerne qui transportait de la gazoline. Médicaments, médecins et autres sont nécessaires en urgence pour sauver blessés et brûlés. pic.twitter.com/0PYTTiYe5y— Frantz Duval (@Frantzduval) December 14, 2021
+de 40 morts & des blessés après l’explosion d’un camion citerne au Cap-Haïtien. Les hôpitaux sont débordés. Le camion citerne était immobilisé après un accident. Les victimes essayaient de récupérer de la gazoline quand l’explosion a eu lieu, selon correspondant du @nouvelliste pic.twitter.com/gwOq1UhMwq— Frantz Duval (@Frantzduval) December 14, 2021
По словам местного журналиста Франца Дюваля, когда на дороге перевернулась автоцистерна, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошёл взрыв, который привёл к огромным человеческим жертвам, написал он в "Твиттере" со ссылкой на очевидцев.
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