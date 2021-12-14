Более 40 человек погибли, десятки получили ранения при взрыве автоцистерны на Гаити

Трагический инцидент произошёл в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. По данным местной газеты Le Nouvelliste, от 40 до 47 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с топливом, число пострадавших исчисляется десятками. Из-за нехватки коек людей с тяжёлыми ожогами и оскольчатыми ранениями приходится размещать во дворе больницы.

По словам местного журналиста Франца Дюваля, когда на дороге перевернулась автоцистерна, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошёл взрыв, который привёл к огромным человеческим жертвам, написал он в "Твиттере" со ссылкой на очевидцев.