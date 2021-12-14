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Bloomberg узнал, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по газу

16 декабря запланированные меры намерены обсудить главы правительств стран Евросоюза.

14 декабря, 12:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Евросоюз планирует установить чёткие сроки для расторжения долгосрочных договоров на импорт газа. Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с переходом на "зелёную" энергетику. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, ЕК предложит меры по повышению безопасности поставок с учётом возникшего в этом году дефицита топлива, а также предложит меры по обеспечению надёжности снабжения на фоне роста цен зимой.

Как отмечает Bloomberg, такой план противоречит призывам России, закрывающей треть потребностей Европы в газе.

В Кремле надеются, что ничего не помешает России выполнять газовые контракты

В Кремле надеются, что ничего не помешает России выполнять газовые контракты

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом. По его мнению, эта политика привела к рекордным ценам на топливо.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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