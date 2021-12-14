Bloomberg узнал, что ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по газу

Евросоюз планирует установить чёткие сроки для расторжения долгосрочных договоров на импорт газа. Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с переходом на "зелёную" энергетику. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, ЕК предложит меры по повышению безопасности поставок с учётом возникшего в этом году дефицита топлива, а также предложит меры по обеспечению надёжности снабжения на фоне роста цен зимой.

Как отмечает Bloomberg, такой план противоречит призывам России, закрывающей треть потребностей Европы в газе.