Верховная рада разрешила допуск иностранных войск на Украину
На манёвры с участием зарубежных солдат Киев намерен выделить почти 300 миллионов рублей.
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Иностранные вооружённые силы получили допуск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях, которые пройдут в стране в 2022 году. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Верховной рады.
На подготовку к проведению многонациональных военных учений Украина планирует выделить 106,5 миллиона гривен, что составляет почти 300 миллионов рублей.
Напомним, законопроект, позволяющий иностранным войскам попасть на территорию Украины, предложил президент страны Владимир Зеленский, так как украинское законодательство запрещает размещать на территории Незалежной иностранные войска или военные базы.
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