Верховная рада разрешила допуск иностранных войск на Украину

Иностранные вооружённые силы получили допуск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях, которые пройдут в стране в 2022 году. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Верховной рады.

На подготовку к проведению многонациональных военных учений Украина планирует выделить 106,5 миллиона гривен, что составляет почти 300 миллионов рублей.