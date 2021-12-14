Врач Скорогудаева рассказала, как уберечься от холодового дерматита

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила в беседе с "Вечерней Москвой", что в особой группе риска находятся люди, имеющие генетическую предрасположенность к холодовому дерматиту, а также рассказала, как его лечить и каким образом уберечься от этого недуга.

"Холодовой дерматит — это реакция кожного покрова на холод. Как бывает пищевая аллергия на рыбу или молочную продукцию, так и на повышенную влажность и на ветер может быть аналогичная реакция", — рассказала дерматолог.

По словам медика, в особой группе риска находятся те лица, у которых имеется генетическая предрасположенность, а если болезнь единожды проявилась, она уже не оставит в покое "жертву". Кроме того, специалист отметила, что обострение аллергической реакции происходит в холодные сезоны, при низких температурах и высокой влажности, в тёплое время года недуг практически не проявляется. Она посоветовала при выходе на улицу в непогоду обязательно надевать варежки и прикрывать лицо.

"Конечно, многое зависит от того, на каком участке появляется сыпь. Есть специфическая особенность у этой болезни: у больного кожа как у мумии. Сыпь может образоваться на руках, лице, ногах и даже на стопах, если подобрана неправильная обувь или часто потеют ступни", — предупредила медик.

Чтобы уберечься от обострения холодного дерматита, врач порекомендовала не выходить на улицу в мороз без особой надобности тем, у кого есть предрасположенность к заболеванию. Не допустить превращения "в мумию" помогут специальные кремы на плотной основе, поскольку они помогут избежать пересушивания кожи. Подойдут и крема, содержащие жирорастворимые витамины: А, D, Е. Хорошей профилактикой считаются средства, применяемые при пелёночных дерматитах у детей. Выбирать нужно мази с декспантенолом, так как он способствует образованию защитной плёнки, что препятствует агрессивному влиянию холода.