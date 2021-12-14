Психологи из США раскрыли секрет женского пьянства

Знаменитое шекспировское "Не пей вина, Гертруда!", похоже, должно стать для женщин прямым руководством к действию. А если и пей, то в хорошем, приподнятом настроении, потому как в состоянии стресса женщины не чувствуют, когда очередной бокал стал лишним. Об этом написал Psychology of Addictive Behaviors.

Психологи из Университета штата Аризона в США провели исследование. В нём приняли участие 105 мужчин и столько же женщин. Часть респондентов испытывала упадок сил, тревожность и депрессию. Остальные — не имели проблем в жизни и находились в хорошем расположении духа. Оказалось, что настроение напрямую влияет на количество выпитого алкоголя. Люди в стрессовом состоянии склонны к чрезмерному потреблению горячительных напитков. Но самое интересное, абсолютное большинство из них — это слабый пол.

"Некоторые могут планировать выпить один или два бокала и на этом завершить, но не все из них могут удержаться в самостоятельно установленных рамках. Эта потеря контроля над количеством выпитого является одним из ранних индикаторов проблем с алкоголем, и роль стресса в этом изучена относительно мало", — поделились авторы исследования.

По их мнению, результаты исследования помогут тщательнее изучить вопрос женского алкоголизма, его профилактики, а также способы борьбы с недугом.